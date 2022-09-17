Народні методи від гострого зубного болю: понад 30 варіантів

Позбутися гострого зубного болю в домашніх умовах можна навіть коли під рукою немає таблеток. Читайте про понад 30 народних засобів в матеріалі ТСН.ua.

Якщо різко заболів зуб, а записатися на приймання до стоматолога поки немає можливості, варто запам'ятати кілька порад, як позбутися зубного болю в домашніх умовах.

Вам може допомогти один з цих варіантів:

Розчин солі та соди - його потрібно приготувати з теплою (не холодною і не гарячою) водою. В склянці розчинити 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку солі. Полоскати розчином кожні 20-30 хвилин, тому що зубний біль буде стихати поступово. Зубчик часнику - прикладаєть до зуба, який почав боліти, роздавлений зубчик часнику. До нього можна додати невелику кількість солі. Розчин перекису водню - можна використовувати розчин, який продається в аптеці, але він відрізняється досить специфічним смаком. А тому, краще в склянці води розчинити 1-2 столові ложки перекису водню. Зверніть увагу, що рідину не можна ковтати. Міцний алкоголь - якщо прополоскати рот одним ковтком коньяку або горілки, можна позбутися навіть гострого зубного болю, коли відкритий канал. Лід - з морозильної камери потрібно дістати шматочок льоду, загорнути в рушник чи серветку, а потім прикласти до щоки з того боку, де болить зуб. Можна взяти також шматок замороженого м'яса, якщо у вас немає льоду. Будьте обережними - важливо уникнути переохолодження. Яблучний оцет - ще один хороший засіб, якщо ви не знаєте, як позбутися зубного болю в домашніх умовах. Змочіть у ньому шматочко вати або ватний диск, прикладіть до зуба. Настій шавлії або ромашки - ромашку потрібно заварити з розрахунку 1-2 столові ложки на склянку окропу. Шавлію також беруть у таких же пропорціях, а потім настоюють 15 хвилин. Рот потрібно безперервно полоскати теплим настоєм 20 хвилин. Через 15 хвилин процедуру повторюють для закріплення ефекту. Несолоний шматок свинячого сала - його потрібно покласти між хворою ділянкою та щокою. Якщо ви витягнули сало з морозильної камери, спочатку його потрібно нагріти до кімнатної температури. Сирий буряк - до хворого місця просто прикладають шматочок. Настоянка прополісу - ватку потрібно змочити у рідині та прикласти до зуба, який болить. До ясен не прикладати - можна отримати опік. Цей засіб не можна використовувати тим, в кого є алергія на мед чи прополіс. Цибулина - невелику цибулину потрібно дрібно нарізати, загорнути в марлю, покласти у вухо з іншого боку від того, де болить зуб. Листя кінського щавелю чи валеріани - зірвати листочки, пожувати їх, а потім прикласти до зуба. Такий засіб може виручити, коли ви на природі. Перцева м'ята - ця рослина відрізняється судинорозширювальною та знеболювальною дією, потрібно просто жувати листя і біль пройде. Горілка з часником - потрібно натерти на мілкій тертушці два зубчика часнику, змішати з 30 мл горілки, прополоскати рот з хворої сторони. Відвар з осики - у велику склянку з окропом додають столову ложку дрібної тріски від осики, кип'ятять протягом 15 хвилин, а потім ще 30 хвилин настоюють. Кожні 15-20 хвилин потрібно полоскати рот, поки зубний біль не пройде. Відвар з кори дуба - приготування таке ж як у випадку відвару з осики. Гвоздична олія - ватку змочують в ефірній олії, прикладають до зуба, що болить. Олія з ялівця - на ватний диск чи ватку нанести кілька крапель олії, прикласти до хворого зуба. Олія чайного дерева - також потрібно нанести на ватку, прикласти до зуба. Подорожник - знайти лист подорожника, помити, розім'яти або розжувати. Кашку прикласти до хворого зуба. Також подорожник можна зварити (на склянку 1 столова ложка кашки з листка) і полоскати розчином ротову порожнину. Корінь подорожника - потрібно вирвати кущик подорожника, промити та просушити коріння. Кілька корінців покласти між хворим зубом та щокою. Кориця - приготувати густу масу з порошка кориці і води. Пасту прикласти до зуба біля ясен. Через кілька хвилин зубний біль повинен пройти. Відвар з ріпи - подрібнити овоч, взяти дві столові ложки і залити окропом. Проварити протягом 15 хвилин. Остудити, щоб розчин був теплим, та полоскати. М'ятні краплі - змочити ватний диск та прикласти до зуба. Камфорне масло - може допомогти навіть під час наривання ясен. Змочити у ньому ватку, прикласти до хворого місця. Камфорне масло гарно витягує гній. Відвар з цибулиння - взяти середню цибулину, зняти з неї лушпиння, залити окропом. Настоювати, поки рідина не стане теплою. Полоскати ротову порожнину - достатньо трьох процедур по 20 хвилин. Шматочок ладану - постарайтеся вкласти його в дірку, яка утворилася в зубі. Таблетки мумійо - три таблетки розчинити у склянці води. Рідина повинна бути теплою. Серцеві каплі - підійде валокордин, корвалол чи валосердін. Змочити ватний диск та прикласти до хворого зуба. Сода - з неї готується розчин для полоскання. В 1 склянці теплої води розчиняється 1 чайна ложка соди. Рідиною потрібно полоскати ротову порожнину. Куркума - вона відома своїми протизапальними властивостями. Можна розчинити 1-2 чайні ложки куркуми в склянці теплої води та полоскати ротову порожнину. Або приготувати з куркуми та води кашку, яку потрібно прикласти до хворого зуба. Зелений чай з часником - візьміть 2 столові ложки зеленого чаю та зваріть у чашці окропу. Настоюйте 10 хвилин, а потім додайте 5 зубчиків часнику (їх потрібно натерти на дрібній тертушці). Процідити і полоскати ротову порожнину. Сира картопля - очистити шматочок сирої картоплі, прикласти до хворого зуба і тримати до полегшення больових відчуттів.

Пам'ятайте, що будь-який з цих засобів може лише полегшити зубний біль. Щоб вилікувати проблему, потрібно звернутися за допомогою до спеціаліста.