Народні методи від гострого зубного болю: понад 30 варіантів

Позбутися гострого зубного болю в домашніх умовах можна навіть коли під рукою немає таблеток. Читайте про понад 30 народних засобів в матеріалі ТСН.ua.
Якщо різко заболів зуб, а записатися на приймання до стоматолога поки немає можливості, варто запам'ятати кілька порад, як позбутися зубного болю в домашніх умовах.
Вам може допомогти один з цих варіантів:
- Розчин солі та соди - його потрібно приготувати з теплою (не холодною і не гарячою) водою. В склянці розчинити 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку солі. Полоскати розчином кожні 20-30 хвилин, тому що зубний біль буде стихати поступово.
- Зубчик часнику - прикладаєть до зуба, який почав боліти, роздавлений зубчик часнику. До нього можна додати невелику кількість солі.
- Розчин перекису водню - можна використовувати розчин, який продається в аптеці, але він відрізняється досить специфічним смаком. А тому, краще в склянці води розчинити 1-2 столові ложки перекису водню. Зверніть увагу, що рідину не можна ковтати.
- Міцний алкоголь - якщо прополоскати рот одним ковтком коньяку або горілки, можна позбутися навіть гострого зубного болю, коли відкритий канал.
- Лід - з морозильної камери потрібно дістати шматочок льоду, загорнути в рушник чи серветку, а потім прикласти до щоки з того боку, де болить зуб. Можна взяти також шматок замороженого м'яса, якщо у вас немає льоду. Будьте обережними - важливо уникнути переохолодження.
- Яблучний оцет - ще один хороший засіб, якщо ви не знаєте, як позбутися зубного болю в домашніх умовах. Змочіть у ньому шматочко вати або ватний диск, прикладіть до зуба.
- Настій шавлії або ромашки - ромашку потрібно заварити з розрахунку 1-2 столові ложки на склянку окропу. Шавлію також беруть у таких же пропорціях, а потім настоюють 15 хвилин. Рот потрібно безперервно полоскати теплим настоєм 20 хвилин. Через 15 хвилин процедуру повторюють для закріплення ефекту.
- Несолоний шматок свинячого сала - його потрібно покласти між хворою ділянкою та щокою. Якщо ви витягнули сало з морозильної камери, спочатку його потрібно нагріти до кімнатної температури.
- Сирий буряк - до хворого місця просто прикладають шматочок.
- Настоянка прополісу - ватку потрібно змочити у рідині та прикласти до зуба, який болить. До ясен не прикладати - можна отримати опік. Цей засіб не можна використовувати тим, в кого є алергія на мед чи прополіс.
- Цибулина - невелику цибулину потрібно дрібно нарізати, загорнути в марлю, покласти у вухо з іншого боку від того, де болить зуб.
- Листя кінського щавелю чи валеріани - зірвати листочки, пожувати їх, а потім прикласти до зуба. Такий засіб може виручити, коли ви на природі.
- Перцева м'ята - ця рослина відрізняється судинорозширювальною та знеболювальною дією, потрібно просто жувати листя і біль пройде.
- Горілка з часником - потрібно натерти на мілкій тертушці два зубчика часнику, змішати з 30 мл горілки, прополоскати рот з хворої сторони.
- Відвар з осики - у велику склянку з окропом додають столову ложку дрібної тріски від осики, кип'ятять протягом 15 хвилин, а потім ще 30 хвилин настоюють. Кожні 15-20 хвилин потрібно полоскати рот, поки зубний біль не пройде.
- Відвар з кори дуба - приготування таке ж як у випадку відвару з осики.
- Гвоздична олія - ватку змочують в ефірній олії, прикладають до зуба, що болить.
- Олія з ялівця - на ватний диск чи ватку нанести кілька крапель олії, прикласти до хворого зуба.
- Олія чайного дерева - також потрібно нанести на ватку, прикласти до зуба.
- Подорожник - знайти лист подорожника, помити, розім'яти або розжувати. Кашку прикласти до хворого зуба. Також подорожник можна зварити (на склянку 1 столова ложка кашки з листка) і полоскати розчином ротову порожнину.
- Корінь подорожника - потрібно вирвати кущик подорожника, промити та просушити коріння. Кілька корінців покласти між хворим зубом та щокою.
- Кориця - приготувати густу масу з порошка кориці і води. Пасту прикласти до зуба біля ясен. Через кілька хвилин зубний біль повинен пройти.
- Відвар з ріпи - подрібнити овоч, взяти дві столові ложки і залити окропом. Проварити протягом 15 хвилин. Остудити, щоб розчин був теплим, та полоскати.
- М'ятні краплі - змочити ватний диск та прикласти до зуба.
- Камфорне масло - може допомогти навіть під час наривання ясен. Змочити у ньому ватку, прикласти до хворого місця. Камфорне масло гарно витягує гній.
- Відвар з цибулиння - взяти середню цибулину, зняти з неї лушпиння, залити окропом. Настоювати, поки рідина не стане теплою. Полоскати ротову порожнину - достатньо трьох процедур по 20 хвилин.
- Шматочок ладану - постарайтеся вкласти його в дірку, яка утворилася в зубі.
- Таблетки мумійо - три таблетки розчинити у склянці води. Рідина повинна бути теплою.
- Серцеві каплі - підійде валокордин, корвалол чи валосердін. Змочити ватний диск та прикласти до хворого зуба.
- Сода - з неї готується розчин для полоскання. В 1 склянці теплої води розчиняється 1 чайна ложка соди. Рідиною потрібно полоскати ротову порожнину.
- Куркума - вона відома своїми протизапальними властивостями. Можна розчинити 1-2 чайні ложки куркуми в склянці теплої води та полоскати ротову порожнину. Або приготувати з куркуми та води кашку, яку потрібно прикласти до хворого зуба.
- Зелений чай з часником - візьміть 2 столові ложки зеленого чаю та зваріть у чашці окропу. Настоюйте 10 хвилин, а потім додайте 5 зубчиків часнику (їх потрібно натерти на дрібній тертушці). Процідити і полоскати ротову порожнину.
- Сира картопля - очистити шматочок сирої картоплі, прикласти до хворого зуба і тримати до полегшення больових відчуттів.
Пам'ятайте, що будь-який з цих засобів може лише полегшити зубний біль. Щоб вилікувати проблему, потрібно звернутися за допомогою до спеціаліста.