Народные методы от острой зубной боли: более 30 вариантов

Избавиться от острой зубной боли в домашних условиях можно даже когда под рукой нет таблеток. Читайте более 30 народных средств в материале ТСН.ua.

Если резко заболел зуб, а записаться на прием к стоматологу пока нет возможности, стоит запомнить несколько советов, как избавиться от зубной боли в домашних условиях.

Вам может помочь один из следующих вариантов:

Раствор соли и соды – его нужно приготовить с теплой (не холодной и не горячей) водой. В стакане растворить 1 чайную ложку соды и 1 чайную ложку соли. Полоскать раствором каждые 20-30 минут, потому что зубная боль будет стихать постепенно. Зубчик чеснока – прикладываете к зубу, который начал болеть, раздавленный зубчик чеснока. К нему можно добавить небольшое количество соли. Раствор перекиси водорода – можно использовать раствор, который продается в аптеке, но он отличается достаточно специфическим вкусом. А потому, лучше в стакане воды растворить 1-2 столовых ложки перекиси водорода. Обратите внимание, что жидкость нельзя проглатывать. Крепкий алкоголь – если прополоскать рот одним глотком коньяка или водки, можно избавиться даже от острой зубной боли, когда открыт канал. Лед – из морозильной камеры нужно достать кусочек льда, завернуть в полотенце или салфетку, а затем приложить к щеке с той стороны, где болит зуб. Можно также взять кусок замороженного мяса, если у вас нет льда. Будьте осторожны – важно избежать переохлаждения. Яблочный уксус – еще одно хорошее средство, если вы не знаете, как избавиться от зубной боли в домашних условиях. Смочите в нем кусочек ваты или ватный диск, приложите к зубу. Настой шалфея или ромашки – ромашку нужно заварить из расчета 1-2 столовых ложки на стакан кипятка. Шалфей также берут в таких же пропорциях, а затем настаивают 15 минут. Рот нужно непрерывно полоскать теплым настоем 20 минут. Через 15 минут повторяют процедуру для закрепления эффекта. Несоленый кусок свиного сала – его нужно положить между больным участком и щекой. Если вы извлекли сало из морозильной камеры, сначала его нужно нагреть до комнатной температуры. Сырую свеклу – к больному месту просто прикладывают кусочек. Настойка прополиса — ватку нужно смочить в жидкости и приложить к больному зубу. К деснам не прикладывать – можно получить ожог. Это средство нельзя использовать тем, у кого есть аллергия на мед или прополис. Луковица – небольшую луковицу нужно мелко нарезать, завернуть в марлю, положить в ухо с другой стороны от того, где болит зуб. Листья конского щавеля или валерианы – сорвать листики, пожевать их, а затем приложить к зубу. Такое средство может помочь, когда вы на природе. Перечная мята – это растение отличается сосудорасширяющим и обезболивающим действием, нужно просто жевать листья и боль пройдет. Водка с чесноком – нужно натереть на мелкой терке два зубчика чеснока, смешать с 30 мл водки, прополоскать рот с больной стороны. Отвар из осины – в большой стакан с кипятком добавляют столовую ложку мелкой щепы от осины, кипятят в течение 15 минут, а затем еще 30 минут настаивают. Каждые 15-20 минут нужно полоскать рот, пока зубная боль не пройдет. Отвар из коры дуба – приготовление такое же как в случае отвара из осины. Гвоздическое масло — ватку смачивают в эфирном масле, прикладывают к болящему зубу. Масло из можжевельника – на ватный диск или ватку нанести несколько капель масла, приложить к больному зубу. Масло чайного дерева – также нужно нанести на ватку, приложить к зубу. Подорожник – найти письмо подорожника, помыть, размять или разжевать. Кашицу приложить к больному зубу. Также подорожник можно сварить (на стакан 1 столовая ложка кашицы из листа) и полоскать раствором полость рта. Корень подорожника – нужно вырвать кустик подорожника, промыть и просушить корни. Несколько корешков положить между больным зубом и щекой. Корица – приготовить густую массу из порошка корицы и воды. Пасту приложить к зубу у десен. Через несколько минут зубная боль должна пройти. Отвар из репы – измельчить овощ, взять две столовых ложки и залить кипятком. Проварить в течение 15 минут. Остудить, чтобы раствор был теплым и полоскать. Мятные капли – смочить ватный диск и приложить к зубу. Камфорное масло – может помочь даже во время нарыва десен. Смочить в нем ватку, приложить к больному месту. Камфорное масло хорошо извлекает навоз. Отвар из луковой шелухи – взять среднюю луковицу, снять с нее шелуху, залить кипятком. Настаивать пока жидкость не станет теплой. Полоскать ротовую полость – достаточно трех процедур по 20 минут. Кусочек ладана – постарайтесь уложить его в дырку, образовавшуюся в зубе. Таблетки мумие – три таблетки растворить в стакане воды. Жидкость должна быть теплой. Сердечные капли – подойдет валокордин, корвалол или валосердин. Смочить ватный диск и приложить к больному зубу. Сода – из нее готовится раствор для полоскания. В 1 стакане теплой воды растворяется 1 чайная ложка соды. Жидкостью нужно полоскать ротовую полость. Куркума – она известна своими противовоспалительными свойствами. Можно растворить 1-2 чайные ложки куркумы в стакане теплой воды и полоскать полость рта. Или приготовить из куркумы и воды кашицу, которую нужно приложить к больному зубу. Зеленый чай с чесноком – возьмите 2 столовые ложки зеленого чая и сварите в чашке кипятка. Настаивайте 10 минут, а затем добавьте 5 зубчиков чеснока (их нужно натереть на мелкой терке). Процедить и полоскать полость рта. Сырой картофель – очистить кусочек сырого картофеля, приложить к больному зубу и держать до облегчения болевых ощущений.

Помните, что любое из этих средств может облегчить зубную боль. Чтобы вылечить проблему, необходимо обратиться за помощью к специалисту.