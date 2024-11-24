Россияне снова атакуют Украину дронами

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Россияне выпустили ряд беспилотников против украинцев.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении.

В частности, группа БпЛА в Сумской области — курс юго-западный.

БпЛА на Полтавщине — курс на Черниговщину

Вражеские БпЛА в Сумской области — курс юго-западный.

БпЛА на юге Черниговщины – курс западный.

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Напомним, 21 ноября армия РФ атаковала Днепр новой баллистической ракетой. Вероятно, ракетный удар был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр".

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