На Волині пролунало 23 вибухи

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Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 21 листопада 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленнях у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Лебединська громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).

Білопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (10 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Лебединська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух). Внаслідок падіння ракети пошкоджено чотири приватних будинки, нежитлове приміщення, приміщення навчального закладу.

Нагадаємо, днями росіяни вдарили балістикою по Сумщині. 9 листопада армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Там відбулося влучання балістичною ракетою.

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