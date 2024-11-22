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На Волині пролунало 23 вибухи

На Волині пролунало 23 вибухи

Сумська область: ворог продовжує обстріл / Фото: Новинарня

Потурбуйтеся про свою безпеку.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 21 листопада 2024 року. 

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленнях у соцмережах. 

  • Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Лебединська громади.
  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).
  • Білопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (10 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
  • Лебединська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух). Внаслідок падіння ракети пошкоджено чотири приватних будинки, нежитлове приміщення, приміщення навчального закладу.

Нагадаємо, днями росіяни вдарили балістикою по Сумщині. 9 листопада армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Там відбулося влучання балістичною ракетою. 

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