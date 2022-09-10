Как можно использовать аспирин во время стирки: три способа

Аспирин можно использовать не только как лекарство. Он поможет отбелить вещи, вывести пятна из светлой одежды и даже избавиться от накипи в барабане стиральной машины. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Это копеечное лекарство может стать настоящим спасением, если у вас нет под рукой специальных средств для стирки.

Аспирин борется против пятен

Этот аптечный товар поможет быстро и эффективно вывести пятна из светлых и белых вещей. Для этого нужно приготовить специальный раствор: в 5 литрах воды развести 6 таблеток аспирина. В полученной жидкости замочить всю грязную одежду на несколько часов. Затем не забудьте постирать вещи обычным способом.

Аспирин можно заменить отбеливателем.

Если вы хотите отбелить свои светлые вещи до состояния новых, лучшего средства, чем аспирин, не найти.

Просто добавьте несколько таблеток аспирина (предварительно измельченных) к стиральному порошку, засыпьте смесь в отсек стиральной машины и постирайте одежду.

Аспирин очистит от накипи на барабане.

Беспокоит накипь на барабане стиральной машины? Многие не хотят использовать против него химию. В этом случае поможет популярный аптечный товар.

Нужно взять всего три таблетки аспирина, смешать их с кондиционером для стирки, влить в специальный контейнер стиральной машины, включить режим "Холодная стирка" без белья в барабане.

После первого раза вы увидите положительный результат.