В Сумской области раздалось 258 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 80 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 258 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Николаевская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Шосткинская общины.
- Хотинская община: совершена атака FPV дронами (9 взрывов), сброс с БпЛА боеприпасов (4 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), артобстрел (10 взрывов).
- Краснопольская община: враг избивал из миномета (14 взрывов), РСЗО (7 взрывов), артиллерии (25 взрывов), FPV дронами (3 взрыва), сбросил с БпЛА взрывные устройства (8 взрывов).
- Белопольское общество: россияне ударили из минометов (8 взрывов), ствольной артиллерии (26 взрывов). Был танковый обстрел (10 взрывов), сброс с БпЛА взрывных устройств (3 взрыва).
- Шалыгинская община: 11 мин сбросил враг на территорию общины. Также нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Великописаревское общество: совершены обстрелы из артиллерии (11 взрывов), гранатометный обстрел (4 взрыва), атаку FPV- дронами (6 взрывов), сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва).
- Миропольское общество: зафиксирована атака FPV-дронами (3 взрыва), сброс с БпЛА взрывного предмета (1 взрыв). В результате ранения получило гражданское лицо.
- Середино-будская община: враг ударил из артиллерии (30 взрывов), FPV дроном (1 взрыв), РСЗО (40 взрывов). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
- Николаевская сельская община: совершена атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Эсманьская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Кроме того, нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Юношеское общество: зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (6 взрывов).
- Шосткинская община: совершены авиаудары с применением БпЛА типа Герань (5 взрывов).
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Хмельницкую область.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия потратила $18 миллиардов на обстрелы Украины.
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