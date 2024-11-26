В Сумской области раздалось 258 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 80 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 258 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Николаевская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Шосткинская общины.

Хотинская община: совершена атака FPV дронами (9 взрывов), сброс с БпЛА боеприпасов (4 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), артобстрел (10 взрывов).

Краснопольская община: враг избивал из миномета (14 взрывов), РСЗО (7 взрывов), артиллерии (25 взрывов), FPV дронами (3 взрыва), сбросил с БпЛА взрывные устройства (8 взрывов).

Белопольское общество: россияне ударили из минометов (8 взрывов), ствольной артиллерии (26 взрывов). Был танковый обстрел (10 взрывов), сброс с БпЛА взрывных устройств (3 взрыва).

Шалыгинская община: 11 мин сбросил враг на территорию общины. Также нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв).

Великописаревское общество: совершены обстрелы из артиллерии (11 взрывов), гранатометный обстрел (4 взрыва), атаку FPV- дронами (6 взрывов), сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва).

Миропольское общество: зафиксирована атака FPV-дронами (3 взрыва), сброс с БпЛА взрывного предмета (1 взрыв). В результате ранения получило гражданское лицо.

Середино-будская община: враг ударил из артиллерии (30 взрывов), FPV дроном (1 взрыв), РСЗО (40 взрывов). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

Николаевская сельская община: совершена атака FPV-дроном (1 взрыв).

Эсманьская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Кроме того, нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв).

Юношеское общество: зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (6 взрывов).

Шосткинская община: совершены авиаудары с применением БпЛА типа Герань (5 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Хмельницкую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия потратила $18 миллиардов на обстрелы Украины.

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