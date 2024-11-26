Астрологічний прогноз на 26 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: від реалізації нових проєктів краще відмовитися, зосередившись на завершенні справ, які розпочалися раніше, але з якихось причин відкладені на потім. У фінансовому плані успішними обіцяють бути дрібні операції – на великі поки що краще не замахуватися.

Символ дня: Судини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір: зелений.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, кварци, черепашник.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не принесуть особливих неприємностей, особливо якщо вчасно звернутися за допомогою до лікаря.

Харчування дня: не можна пити багато рідини, до того ж це стосується не тільки напоїв, але і рідких страв, а також соковитих фруктів.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна ворожити на картах – особливо точні відповіді дадуть карти Таро.

Сни дня: сни цієї ночі віщими не є – вони показують людині не майбутнє, а сьогодення.

Табу дня: небезпеку для людини становить вода – поводитися з нею необхідно максимально обережно.

Цитата дня: «Працювати треба не дванадцять годин, а головою» (Стів Джобс).

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