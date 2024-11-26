Астрологический прогноз на 26 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от реализации новых проектов лучше отказаться, сосредоточившись на завершении дел, которые были начаты ранее, но по каким-то причинам отложены на потом. В финансовом плане успешными обещают быть мелкие операции – на крупные пока лучше не замахиваться.

Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, кварцы, ракушечник.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день не принесут особых неприятностей особенно если вовремя обратиться за помощью к врачу.

Питание дня: нельзя пить много жидкости, причем, это касается не только напитков, но и жидких блюд, а также сочных фруктов.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах – особенно точные ответы дадут карты Таро.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются – они показывают человеку не будущее, а настоящее.

Табу дня: опасность для человека представляет вода – обращаться с ней необходимо максимально осторожно.

Цитата дня: «Работать нужно не двенадцать часов, а головой» (Стив Джобс).

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