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Астрологический прогноз на 26 ноября

Астрологический прогноз на 26 ноября

Сосуды с живой и мертвой водой - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от реализации новых проектов лучше отказаться, сосредоточившись на завершении дел, которые были начаты ранее, но по каким-то причинам отложены на потом. В финансовом плане успешными обещают быть мелкие операции – на крупные пока лучше не замахиваться. 

Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, кварцы, ракушечник. 

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день не принесут особых неприятностей особенно если вовремя обратиться за помощью к врачу. 

Питание дня: нельзя пить много жидкости, причем, это касается не только напитков, но и жидких блюд, а также сочных фруктов. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно гадать на картах – особенно точные ответы дадут карты Таро. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются – они показывают человеку не будущее, а настоящее. 

Табу дня: опасность для человека представляет вода – обращаться с ней необходимо максимально осторожно. 

Цитата дня: «Работать нужно не двенадцать часов, а головой» (Стив Джобс). 

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