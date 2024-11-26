Росія втрачає потенціал продовжувати війну проти України — експерт

Попри те, що Росія отримує допомогу від Ірану, КНДР та Китаю для продовження війни проти України, потенціал підтримувати бойові дії високої інтенсивності вичерпуються.

Таку думку в етері Еспресо висловив публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов.

Він заявив, що війна болюче впливає рівень життя населення РФ.

"Якби хто не казав, що Путін там все закрутив, але такі електорально-інформаційні диктатури переважно існують на певному соціальному договорі між владою і, у випадку з росіянами, тим населенням, яке там існує. Тому якщо Путін буде відчувати, що рівень невдоволення і рівень непідтримки війни такий, що загрожує його режиму, або його оточення буде відчувати, то це буде впливати безпосередньо на строки війни. Тому так, економічні санкції дуже важливі", - сказав він.

Богданов вважає, що Росія в будь-якому разі вичерпує можливості продовжувати війну попри те, що вона отримує допомогу від Ірану, КНДР та Китаю.

"Друге, що впливає на строки, це, власне те, наскільки Росія спроможна відновлювати свої військові запаси, свою військову потужність. Ми зараз бачимо, що попри те, що її підтримують Іран, Північна Корея, щось там надає Китай, переважно невійськову підтримку, все одно її потенціал вичерпується поступово. Особливо це видно по складах боєприпасів. Плюс третє — той метод, в який Росія веде війну, він дуже витратний. Тобто їх поточний наступ, всі це кажуть, хто більш-менш дотичний до цього, вбувається завдяки просто шаленому спаду ресурсу, а який би не був великий російський ресурс — людський, матеріальний — він все одно не є невичерпним. Ми насправді не знаємо, де та точка неповернення. Враховуючи, як б’є на сполох Набіуліна (голова центробанку Росії, - ред.), яка каже про перегрів економіки, це може бути і за три місяці, і за півтора року, і за рік, ми просто не можемо цього вгадати", - вважає спеціаліст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україна вважається надзвичайно цінною країною в Європі, що може вплинути на рішення США допомогти їй у війні.

Крім того, ми раніше інформували, що у США переконані, що КНДР може отримати від РФ технології для виробництва ракет і підводних човнів.

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