Россия теряет потенциал продолжать войну против Украины — эксперт

Несмотря на то, что Россия получает помощь от Ирана, КНДР и Китая для продолжения войны против Украины, потенциал поддерживать боевые действия высокой интенсивности иссякают.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов.

Он заявил, что война болезненно влияет на уровень жизни населения РФ.

"Если бы кто не говорил, что Путин там все закрутил, но такие электорально-информационные диктатуры преимущественно существуют на определенном социальном договоре между властью и, в случае с россиянами, населением, которое там существует. Поэтому если Путин будет чувствовать, что уровень недовольства и уровень неподдержки войны угрожает его режиму, или его окружение будет чувствовать, то это будет влиять непосредственно на сроки войны Поэтому так, экономические санкции очень важны", — сказал он.

Богданов считает, что Россия в любом случае исчерпывает возможность продолжать войну, несмотря на то, что она получает помощь от Ирана, КНДР и Китая.

"Второе, что влияет на сроки, это собственно то, насколько Россия способна восстанавливать свои военные запасы, свою военную мощь. Мы сейчас видим, что несмотря на то, что ее поддерживают Иран, Северная Корея, что-то там оказывает Китай, преимущественно невоенную поддержку, все равно ее потенциал исчерпывается постепенно. Особенно это видно по складам боеприпасов. ведет войну, он очень затратен. То есть их текущее наступление, все это говорят, кто более-менее причастен к этому, убивается благодаря просто безумному спаду ресурса, а какой бы ни был большой российский ресурс — человеческий, материальный — он все равно неисчерпаем. .Мы на самом деле не знаем, где та точка невозвращения. ред.), которая говорит о перегреве экономики, это может быть и через три месяца, и через полтора года, и через год, мы просто не можем этого угадать", — считает специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Украина считается чрезвычайно ценной страной в Европе, что может повлиять на решение США помочь ей в войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США убеждены, что КНДР может получить от РФ технологии для производства ракет и подлодок.

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