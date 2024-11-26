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На Донеччині під обстрілами піймали зухвалих крадіїв: що вони поцупили

На Донеччині під обстрілами піймали зухвалих крадіїв: що вони поцупили

В Покровську, поблизу якого точаться запеклі бої, правоохоронці завадили крадіжці шин. Колаж ТСН.ua

В Покровську, поблизу якого точаться бої, піймали викрадачів шин.

В Покровську на Донеччині, поблизу якого точаться запеклі бої українських Сил оборони з путінською армією, мають місце і випадки, які, на перший погляд, виглядають зовсім нетиповими для міста, яке знаходиться на передовій.

Як зазначив на своїй сторінці в соцмережі заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, днями не залишилась поза увагою місцевих поліцейських крадіжка старих автошин.

"Я не буду казати про те, в яких складних умовах працюють ці люди, але крім щогодинних обстрілів fpv-дронами та артилерією, на жаль, тут є і крадіжки, і вбивства, і грабежі, і інші правопорушення. Під прицілом ворога поліцейські роблять свою роботу  — розкривають злочини. Навіть звичайна крадіжка старих автошин не залишилася поза їхньою увагою",  — написав Нєбитов.

Пост заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова. Скріншот з соцмережі. / ©
Пост заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова. Скріншот з соцмережі.

Як з’ясував ТСН.ua, оперативники побачили намагання викрасти шини. Крадіжка була попереджена  — при спробі вчинити злочин правопорушники були затримані.

За офіційними даними Генштаба ЗСУ, Покровський напрямок є одним з двох, де зараз точиться найбільше боєзіткнень з окупантами. Від початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій. 

Просто зараз! Росіяни лізуть на Покровськ! 

Просто зараз! Росіяни лізуть на Покровськ! 

Раніше повідомлялось про те, скільки кілометрів ворогові лишається до міста.

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