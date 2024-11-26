На Донеччині під обстрілами піймали зухвалих крадіїв: що вони поцупили

В Покровську на Донеччині, поблизу якого точаться запеклі бої українських Сил оборони з путінською армією, мають місце і випадки, які, на перший погляд, виглядають зовсім нетиповими для міста, яке знаходиться на передовій.

Як зазначив на своїй сторінці в соцмережі заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, днями не залишилась поза увагою місцевих поліцейських крадіжка старих автошин.

"Я не буду казати про те, в яких складних умовах працюють ці люди, але крім щогодинних обстрілів fpv-дронами та артилерією, на жаль, тут є і крадіжки, і вбивства, і грабежі, і інші правопорушення. Під прицілом ворога поліцейські роблять свою роботу — розкривають злочини. Навіть звичайна крадіжка старих автошин не залишилася поза їхньою увагою", — написав Нєбитов.

Пост заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова. Скріншот з соцмережі.

Як з’ясував ТСН.ua, оперативники побачили намагання викрасти шини. Крадіжка була попереджена — при спробі вчинити злочин правопорушники були затримані.

За офіційними даними Генштаба ЗСУ, Покровський напрямок є одним з двох, де зараз точиться найбільше боєзіткнень з окупантами. Від початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій.

Просто зараз! Росіяни лізуть на Покровськ!

Раніше повідомлялось про те, скільки кілометрів ворогові лишається до міста.

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