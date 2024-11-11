Чому РФ досі не взяла Покровськ – Берлінська назвала фактори

За її словами, при такому щільному вогні артилерії, роботі авіації, тисячах КАБів – те, що Покровськ досі наш, це диво.

У тому, що Покровськ на Донеччині досі не захопили росіяни, немає інших факторів, аніж героїзм українських людей.

Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська в інтерв'ю "Українській правді".

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"Вони (українські захисники – Ред.) до останнього тримаються за кожну посадку, за кожен метр. Волонтери рвуть землю під собою, щоб зробити збори на ті ж самі дрони. А поміж бездарних командирів є все ж таки достойні люди, котрі залишаються до останнього зі своїми підрозділами, гинуть і отримують поранення, але чіпляються за кожен метр", – каже Берлінська.

На її думку, це єдине пояснення, чому станом на листопад 2024 року Покровськ досі наш. Адже при такому щільному вогні артилерії, роботі авіації, тисячах КАБів – це диво.

"Росіяни не соромляться у нас вчитися, і наші найкращі практики вони собі переймають і постійно масштабують, зокрема і в технологіях. Ми знаходимося в моменті, де ворог прийняв рішення йти до кінця", – підсумувала волонтерка.

Покровськ на карті / Фото: Deepstatemap

Раніше військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що армія РФ перебуває за сім кілометрів від Покровська. До Мирнограда ворогові залишився лише один кілометр.

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