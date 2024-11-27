Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 листопада?
День, коли дуже важливо пам'ятати про закон бумеранга: ображати когось – не лише ділом, а й словом – не рекомендується завжди, але сьогодні така поведінка особливо карається – із відплатою можна буде «познайомитися» практично одразу. Не можна також ні з ким конфліктувати, навіть якщо необхідність з'ясування стосунків назріла давно – треба перенести цей процес на інший час. У вирішенні важливих питань важливо керуватися інтуїцією: спираючись на ваш життєвий досвід, вона дасть єдину правильну пораду.
Козоріг
Козороги можуть отримати у розробку проєкт, про який раніше їм доводилося лише мріяти. За успішної реалізації він принесе їм не лише гроші, а й зростання авторитету у професійних колах, що – з великою ймовірністю – спричинить перехід на вищу посаду з відповідним збільшенням заробітної плати. Щоправда, одразу ж розпочинати роботу представникам знака не варто – сьогоднішній день потрібно витратити на підготовку та розробку докладного та ретельного плану.
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