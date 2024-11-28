Ворог атакував Одещину ракетами: є постраждалий

Противник цинічно обстріляв область.
Через атаку РФ в Одеському районі зафіксовані пошкодження 6 житлових приватних будинків. Постраждала одна людина.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загорання сухої трави. Ліквідовано самозатуханням. Підрозділи ДСНС не залучались.
"В Одесі виникло загорання гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків", – додав Кіпер.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.
Нагадаємо, вночі 28 листопада армія Російської Федерації завдала масованих ударів по об'єктах енергетики України. Атаки сталися у різних областях країни.
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