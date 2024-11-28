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Ворог атакував Одещину ракетами: є постраждалий

Ворог атакував Одещину ракетами: є постраждалий

Ворог атакував Одещину ракетами: є постраждалий

Наслідки атаки на Одещину

Противник цинічно обстріляв область.

Через атаку РФ в Одеському районі зафіксовані пошкодження 6 житлових приватних будинків. Постраждала одна людина.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки атаки на Одещину / ©
Наслідки атаки на Одещину

Також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загорання сухої трави. Ліквідовано самозатуханням. Підрозділи ДСНС не залучались.

"В Одесі виникло загорання гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків", – додав Кіпер.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, вночі 28 листопада армія Російської Федерації завдала масованих ударів по об'єктах енергетики України. Атаки сталися у різних областях країни. 

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