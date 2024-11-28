Враг атаковал Одесщину ракетами: есть пострадавший

Противник цинично обстрелял область.
Из-за атаки РФ в Одесском районе зафиксированы повреждения 6 жилых частных домов. Пострадал один человек.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. Устранено самоугасанием. Подразделения ГСЧС не привлекались.
"В Одессе возникло возгорание гаражного помещения, пока спасатели работают над ликвидацией последствий", – добавил Кипер.
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
Напомним, ночью 28 ноября армия Российской Федерации нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины. Атаки произошли в разных областях страны.
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