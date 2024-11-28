Житомир остался без света и воды: детали

В четверг, 28 ноября, в результате ракетной атаки Житомир остался без электроснабжения. Кроме того, возникли серьезные проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщает "Житомирводоканал".

"В результате ракетной атаки Житомир обесточен. Сейчас мы подключаем наши объекты водоотведения к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают возобновления электропитания", — сообщили в коммунальном предприятии.

По состоянию на 10:00 стало известно, что электроснабжение насосных станций первого, второго и третьего подъемов было возобновлено. Потому вода начала наполнять систему. Впрочем, на верхних этажах многоэтажных домов, питающихся от повышающих насосных станций, вода будет появляться вместе с восстановлением электроснабжения в соответствующих микрорайонах.

Напомним, из-за ракетного удара РФ 28 ноября в Украине применили экстренные отключения света. Они могут продолжаться до 20:00. Кроме того, многие населенные пункты остались без электричества из-за "прилетов".

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