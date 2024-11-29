Враг пошел в штурм возле Белогоровки: детали от бойца "Айдара"

Вблизи Белогоровки Луганской области российские войска устраивают штурмы. В то же время Силы обороны Украины проводят плодотворную работу по уничтожению врага.

Об этом военнослужащий 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил в телеграм-канале.

По словам Бунятова, российские оккупанты пытаются сдвинуть устойчивый участок фронта.

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"Северо-западнее Белогоровки пи*ары предпринимают попытки сдвига устойчивого участка фронта", — написал боец.

Он проинформировал, что 29 ноября в направлении Серебрянки на штурм выехали российские танк и четыре БМП, которым удалось высадить пехоту. Военный сообщил, как на это отреагировали ВСУ:

"Танк и 1 БМП были остановлены, другая техника смогла отойти, сейчас идет плодотворная работа по уничтожению пехоты противника".

Напомним, накануне начальник артиллерии 1-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады Максим Антонов сообщил, что российские войска пытаются захватить Белогоровку. Однако враг плохо ориентируется на местности, поэтому ограничен в проведении тактических штурмов.

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