Небачене явище: пустелю Саудівської Аравії вперше вкрило снігом

Синоптики пояснюють, що незвичайний сніг у пустелі міг стати наслідком сильних дощів і граду, які пройшли в цьому регіоні напередодні.

У північних регіонах Саудівської Аравії вперше в історії випав сніг, засипавши пустелю.

За даними видання Khaleej Times, осінній сніг накрив регіон після двох днів сильних дощів із градом. Сильні опади спостерігалися в різних частинах регіону.

"Буквально вчора снігопад накрив гірські райони, створивши вражаючу зимову картину", – пише видання.

Сніг у пустелі Саудівської Аравії

Синоптики попереджають, що найближчими днями в регіоні очікуються сильні дощі та град, які можуть погіршити видимість на дорогах. Також ці шторми, ймовірно, супроводжуватимуться сильними вітрами.

Саудівський національний центр метеорології також попереджає, що такі регіони як Джазан, Асір, Аль-Баха, Мекка, Медіна, Касім, Гейл, Ер-Ріяд і Східний регіон можуть накрити пилові бурі, сильний дощ, град і туман.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія планує побудувати найбільший аеропорт у світі вартістю понад 30 мільярдів доларів. Відкриття міжнародного аеропорту імені короля Салмана в Ер-Ріяді заплановане на 2030 рік.