У США вимагають у розвідки оцінки ризиків у разі припинення допомоги Україні

Законодавці також хочуть оцінки розвідслужб щодо впливу можливої поразки України у війні на інтереси нацбезпеки США.

Законодавці США хочуть, щоб керівники ключових розвідувальних служб оцінили ризики для безпеки країни у разі, якщо вона припинить надавати Україні допомогу, а Росія переможе у війні.

Про це повідомляє The Hill.

Американські законодавці доручили директору національної розвідки, директору Розвідувального управління Міноборони та директору Головного розвідуправління представити доповідь з оцінкою перебігу війни в Україні у контексті можливих наслідків для США за тих чи інших сценаріїв.

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Законодавці також хочуть, щоб положення було додано до Закону про дозвіл на національну оборону для голосування у Палаті представників.

Документ назвали "Оцінка ймовірного перебігу війни в Україні".

Деталі звіту повинні містити інформацію про вплив здатності української армії захищатися у війні, якщо США продовжать або припинять військову та фінансову підтримку Києва, і якщо Вашингтон збереже або відкличе дозвіл на використання наданих ракет великої дальності для ударів вглиб російської території.

Законодавці також хочуть оцінки розвідслужб щодо впливу можливої поразки України у війні на інтереси національної безпеки США, включно з потенційною подальшою агресію з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

"Звіт має бути поданий у несекретній формі, але може мати таємний додаток і надісланий до комітетів з розвідки Палати представників і Сенату, а також до колегії з питань Збройних сил, закордонних справ і зовнішніх відносин і асигнувань", – йдеться у статті.

Законодавці закликають подати звіт протягом 90 днів після підписання Закону про дозвіл на національну оборону.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, надаватиме Україні менше військової допомоги, ніж його попередник Джо Байден.

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