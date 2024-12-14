В Грузии стартовали выборы президента с единым кандидатом: протестующие вышли под парламент

В списке - только один кандидат.

В здании парламента Грузии начались выборы президента. Их легитимность не признают действующая президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии.

Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Голосование началось в 9:00 по местному времени и продлится до 14:00 у здания парламента в Тбилиси.

Протестующие сопровождают голосующих депутатов возгласами: "Рабы", "Россияне". Люди стоят с плакатами "Покажи диплом, Кавелашвили" — у кандидата в президенты нет высшего образования, из-за чего в 2015 году не смог баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии.

В парламенте Грузии введен "желтый" уровень опасности. Вход в здание разрешен только членам коллегии выборщиков и лицам, которые приглашены "соответствующими структурными подразделениями".

Впервые в истории Грузии президента избирает не народ, а избирательная коллегия. Единственный кандидат на пост президента — ветеран футбола Михаил Кавелашвили, член партии "Сила народа", формально отколовшейся от правящей "Грузинской мечты". Его кандидатуру выдвинул глава "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили. Оппозиция называет Кавелашвили "выдающимся антизападником".

Для избрания президента нужно минимум 200 голосов членов коллегии. Но, вероятно, правящая партия утвердит в должности именно Кавелашвили.

Напомним, в октябре в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, победу одержала провластная пророссийская партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия", набравшая 53,9% голосов. По грузинским законам эта партия получает право единолично сформировать правительство. Результаты выборов не признал Европарламент.

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