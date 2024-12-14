Запеклі бої тривають: Генштаб повідомив, де ЗСУ стримують ворога

Ситуація на всіх напрямках складна.

Протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 205 бойових зіткнень. Найактивніше російські загарбники атакували на Покровському, Времівському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося 10 атак окупантів.

Минулої доби ворог 24 рази атакував на Лиманському напрямку.

Один штурм противника відбили українські оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Часового Яру та Ступочок.

Десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 62 наступальні дії агресора.

Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Курахівському напрямку.

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів позицій ЗСУ.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог активних дій не здійснював.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили чотири атаки противника, ворог успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 22 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаційних ударів 19 керованими бомбами та здійснив 399 артилерійських обстрілів.

Раніше Генштаб повідомив, що за останню добу Росія втратила на фронті 1040 солдатів. Також ЗСУ знищили 24 артсистеми, 40 одиниць автотехніки та 53 БпЛА.

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