За сутки враг оккупировал несколько населенных пунктов — DeepState

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали несколько населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.
В сообщении указывается, что враг оккупировал Зеленую Рощу, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино, а также продвинулся возле нескольких населенных пунктов.
"Враг оккупировал Зеленый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино, а также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, у Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне приближаются к Покровску, военные ВСУ рассказали о штурмах кафиров и ситуации в городе.
Кроме того, мы ранее информировали, что Братчук о подготовке Запорожья к обороне.
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