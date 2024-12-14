За сутки враг оккупировал несколько населенных пунктов — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали несколько населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

В сообщении указывается, что враг оккупировал Зеленую Рощу, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино, а также продвинулся возле нескольких населенных пунктов.

"Враг оккупировал Зеленый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино, а также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, у Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне приближаются к Покровску, военные ВСУ рассказали о штурмах кафиров и ситуации в городе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Братчук о подготовке Запорожья к обороне.

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