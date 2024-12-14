Протягом доби ворог окупував кілька населених пунктів - DeepState

Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони.
Російські загарбники протягом минулої доби окупували кілька населених пунктів у Донецькій області.
Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.
У повідомленні вказується, що ворог окупував Зелений Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся біля кількох населених пунктів.
"Ворог окупував Зелений Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни наближаються до Покровська, військові ЗСУ розповіли про штурми окупантів і ситуацію в місті.
Крім того, ми раніше інформували, що Братчук про підготовку Запоріжжя до оборони.
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