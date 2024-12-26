В Харькове раздаются сильные взрывы

Сообщалось о пусках КАБов оккупантами.
В четверг, 26 декабря, в Харькове прогремели взрывы. С 10:44 в Харьковской области продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые чаты и местные медиа.
"В Харькове была слышна серия взрывов", — сообщило "Суспільне".
Заметим, что, вероятно, взрывы стали в близком пригороде. В настоящее время комментариев от местных властей нет. Впрочем, воздушные силы предупреждали о пусках КАБов в направлении Харьковской области.
Напомним, несколько часов назад в Сумах произошли взрывы. Военные предупреждали о запусках КАБ в направлении областного центра.
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