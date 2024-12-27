У Запоріжжі пролунав вибух: куди прилетіло

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.

У Запоріжжі пізно ввечері 26 грудня пролунав вибух.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

У повідомленні вказується, що вибух пролунав приблизно о 23:00.

Пізніше Федоров повідомив, що російських загарбники завдали удару по промисловій інфраструктурі області.

"Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухом Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові лунають сильні вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах сталися вибухи.

Читайте також: