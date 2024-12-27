У Запоріжжі пролунав вибух: куди прилетіло

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.
У Запоріжжі пізно ввечері 26 грудня пролунав вибух.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
У повідомленні вказується, що вибух пролунав приблизно о 23:00.
Пізніше Федоров повідомив, що російських загарбники завдали удару по промисловій інфраструктурі області.
"Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухом Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові лунають сильні вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах сталися вибухи.
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