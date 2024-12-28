В ГУР рассказали, сколько дальнобойных ракет осталось в России

Ракетный арсенал Российской Федерации еще далек от истощения и продолжает пополняться из-за производства новых ракет, все еще содержащих иностранные компоненты.

Об этом рассказал в эфире Новости.LIVE спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов.

“В запасах России около 1400 дальнобойных ракет, из них около 350 “Калибров”, 500 “Ониксов”, более 50 “Кинжалов”, более 130 “Искандеров” и более 400 ракет класса Х-101, Х-55 и Х-35”, — сказал он.

Правда, как заметил Андрей Юсов, по многим позициям перечисленные ракеты составляют "неприкосновенный запас", поэтому государство-агрессор применяет их более экономно, чем это было в начале полномасштабного вторжения.

При этом арсенал этого оружия продолжает пополняться.

"Россия способна производить в месяц от 40 до 50 ракет "Искандер", 30-50 "Калибров" и около 50 ракет Х-101. Это изготовление до сих пор зависит от иностранных компонентов, поэтому усиление санкционной политики и контроль над соблюдением этой политики – важная задача, над которой работает Украина и партнеры”, — отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что было бы большой ошибкой полагать, что по состоянию "на вчера" ракетный потенциал у врага закончился.

"Нет, это не так. Поэтому к каждой тревоге нужно относиться ответственно", – призвал Андрей Юсов.

Напомним, российский президент Владимир Путин признался, что у России есть немного ракет, которые он называет “Орешник”. Но хозяин Кремля заверил, что это оружие существует и применимо "завтра или сегодня".

Читайте также: