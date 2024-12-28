У Миколаєві пролунали вибухи — ЗМІ

Ворог атакував місто безпілотниками.
У Миколаєві в ніч проти 28 грудня пролунала серія вибухів.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали приблизно о 00:25-00:30 ночі.
"У Миколаєві чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед цим у Повітряних силах попередили про наближення ворожого ударного безпілотника до міста.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі пролунав вибух.
Крім того, ми раніше інформували, що у Сумах сталися вибухи.
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