Уничтожил сотни оккупантов: на Хмельнитчине попрощались с легендарным пилотом

В свои 22 года боец прошел ожесточенные бои на Бахмутском и Курском направлениях.

Уничтожил сотни оккупантов — на Хмельнитчине простились с пилотом 80-й десантно-штурмовой бригады Сергеем Павленко. "Пиксель" — так называли побратимы военного — славился совершенным мастерством управления FPV-дронами.

В свои 22 года боец прошел ожесточенные бои на Бахмутском и Курском направлениях. Во время наступления врага получил смертельное ранение. Как вспоминают про Героя — смотрите в сюжете ТСН.

На прощание Героя везут через живой коридор. Люди стоят на коленях, в руках цветы. 80-я десантно-штурмовая бригада прощается с одним из лучших пилотов дронов. Он уничтожал врага и днем, и ночью. В блиндажах и среди руин. Со своей железной птичкой "Пиксель", казалось, никогда не уставал, потому что, как говорил в интервью, защищал свою землю и своих побратимов.

Сергей Павленко/Скриншот из сюжета ТСН

Бесстрашный и целеустремленный Сергей Павленко подписал контракт с ВСУ тайком от семьи. Для этого, говорят родные, 20-летний парень вернулся из Польши, где работал программистом.

"Мы все узнали, как он уже был там. Ответственный ребенок, он не мог там сидеть сложа руки, защищал всех своих родных, свою страну", — рассказывает тетя Наталья Чайковская.

С первых дней – в самых горячих точках. Бахмут, Клещеевка, которые оккупанты равняли с землей. Повсюду Сергей помогал сдерживать штурмы россиян.

“Столько вдохновения, отваги и доблести я ни у кого не видел. С ним можно было идти в ад. Когда он видел, что идут оккупанты, то у него глаза просто горели", — рассказывает побратим "Диджей".

Сергей Павленко/Скриншот из сюжета ТСН

На его счету сотни убитых россиян, говорят побратимы. И столько же раненых.

“Его мастерство, пожалуй, превзойти кому-нибудь будет очень тяжело. Как только все знали, что “Пиксель” выходит на позицию, все были спокойны. Пока Сергей работал, на линии столкновения была тишина и покой", – рассказывает командир взвода авиационных комплексов Павел Пец.

"Он сам не спал, он ждал, когда наконец выйдет враг, чтобы его поразить. Если мы теряли какие-то позиции, то там, где появлялся Сергей, у оккупанта не было шанса", — говорит побратим "Диджей".

Амбициозного и эффективного бойца привлекли и к масштабной операции в Курской области. Именно на Курщине 21 декабря Пиксель и принял свой последний бой. Его группа пыталась отразить массированную вражескую атаку. Сергей получил ранения, которые оказались смертельными.

Сергей Павленко/Скриншот из сюжета ТСН

“Сказали, что Сергея уже нет. Мы не верили, ведь он был профессионал своего дела", – рассказывает двоюродная сестра Сергея.

Сергея похоронили в его родных Дунаевцах. Его командование готовит ходатайство о присвоении "Пикселю" звания Героя Украины, а побратимы обещают отомстить.

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