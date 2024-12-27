Сын мастерски обманул мошенников и вернул $21 000, которые они украли у его отца: какой был план

Мужчина из Тайваня разработал гениальный план и сыграл три разных роли, чтобы спасти своего отца от банды мошенников.

Об этом пишет SCMP.

Он успешно заманил рэкетиров, убедив их в том, что они получат дальнейшие инвестиции, и наконец помог вернуть 700 000 тайваньских долларов (21 000 долларов США) после того, как его отец проиграл эти деньги банде.

Впервые о рэкете заявил сын потерпевшего в онлайн-сообщении, а впоследствии о нем сообщила тайваньская телекомпания EBC News. В сообщении говорилось, что мужчина из округа Наньтоу в центральной части Тайваня стал жертвой инвестиционной аферы в Интернете. После того, как мошенник, выдававший себя за женщину и использовавший постоянную лесть, связался с ним в Интернете, его убедили инвестировать 700 000 тайваньских долларов. Мошенник не только лично забрал деньги, но и убедил мужчину установить неизвестное приложение на его телефон.

В приложении отмечалось, что общая сумма инвестиций выросла до 1,3 миллиона тайваньских долларов (40 000 долларов США), а прибыль составила более 600 000 тайваньских долларов. Когда мужчина хотел забрать свою прибыль, мошенник настаивал на том, что "ему нужно достичь определенной суммы, прежде чем он сможет вывести средства".

Сын заподозрил мошенничество после того, как отец пожаловался на ситуацию.

"После того, как отец рассказал о своих испытаниях, я пошел домой и начал смотреть видеоролики о борьбе с мошенничеством на YouTube. Я наткнулся на один из них, где ютубер говорил: "Чтобы иметь шанс вернуть свои деньги, вам нужна приманка больше, чем та, которую вы потеряли". Вдохновленный этим, я решил применить подобную стратегию, используя телефон моего отца, чтобы восстановить связь с мошенником", — сказал сын.

Он рассказал мошенникам, что двое его друзей готовы инвестировать 500 000 тайваньских долларов и миллион тайваньских долларов соответственно. Он также поинтересовался, когда они могут прийти и забрать деньги из его дома.

По мере того как разговор продвигался удачно, он стратегически переключился, заявив о срочной потребности в средствах в связи с семейными обстоятельствами, и попросил снять 700 000 долларов с предполагаемой прибыли. Сначала группа мошенников колебалась, но сын втянул их в многочасовые убеждения, даже сыграв три роли, в том числе двух заинтересованных "инвесторов", и серьезно расспрашивал о деталях инвестиции.

В конце концов, почувствовав выгодную возможность, мошенническая группа, движимая перспективой получить большую сумму, согласилась вернуть 700 000 тайваньских долларов.

Даже после возвращения жертве 700 000 долларов мошенники продолжали свою схему, утверждая, что теперь приложение показывает прибыль в размере 2,35 миллиона тайваньских долларов (72 000 долларов США), но нужно уплатить налог в размере от 5 до 10 процентов, прежде чем он сможет вывести денежные средства. Однако на этот раз отец не повелся на эту хитрость.

Изобретательность сына вызвала широкую похвалу и смех в Интернете: "Это настоящая работа по борьбе с мошенничеством", "Мошенничество есть мошенничество! Теперь очередь мошенников вызвать полицию".

Напомним, полиция Киева задержала иностранца, ограбившего магазин на 11 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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