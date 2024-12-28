Более полутора сотен детей под обстрелами: как семьи на Донетчине уговаривают выехать и почему они отказываются

В этом прифронтовом районе Донбасса остается более 2 000 жителей, более полутора сотен из них — дети.

Сотни попыток уговорить уехать и спасти хотя бы детей. Подразделения полиции Донбасса "Белые ангелы" ежедневно под обстрелами объезжают семьи, живущие в прифронтовых селах и городках. Однако люди отказываются до последнего и обращаются за помощью только когда ситуация становится критической.

Корреспондентка ТСН Анастасия Неверная вернулась с рейда, в который ездила вместе с "Белыми ангелами".

Бронированный бус едет по фронтовой деревне. Это полицейские из подразделения "Белые ангелы" в очередной раз объезжают дома, где есть дети. Несмотря на близость боев, здесь до сих пор остаются 11 несовершеннолетних.



"Мы приехали вас поздравить с праздником. Что вы, уезжать не планируете еще? — Нет, у нас две машины, мы сами уедем”.

Скриншот с видео ТСН

В этой семье двое детей, которые радушно берут подарки волонтеров. Они еще слишком малы, так что их жизнь полностью в руках взрослых.



“Оно так быстро все двигается. Если у вас уже есть куда ехать, это хорошо, но на долго не засиживайтесь, потому что очень плохих примеров”, — говорят волонтеры.

И подтверждение этому как только выходим в следующий двор. За домами громко падает российская авиабомба. Дым от нее еще долго висит в воздухе.

Следующий дом и очередная попытка спасти детей. И снова неудачная. Чтобы убедить семью выехать из-под обстрелов "Белые ангелы" привлекают благотворителей. Подарки малышам вручает Евгений Тузов. Он сам переселенец из Мариуполя и спас из зоны боевых действий более полутора сотен человек. Приводит местным свои аргументы.

Они признаются: боятся покинуть свой дом и ехать в неизвестность: “Нам нужно знать, куда мы уедем, что там будет тепло, что нам будет финансовая поддержка. У нас свои запасы и продукты, свое в подвале что-то, а туда поедешь, нет ничего", — говорит женщина.

От фронта до этого села чуть больше десяти километров, поэтому эвакуация пока добровольная. Но местные все равно настораживаются, когда видят эвакуацию. Взяв подарок Александр на всякий случай отправляет сына в дом. "Белым ангелам" обещает — вскоре вывезет.



Это подразделение почти каждого, кто остался в подчиненном им Волновахском районе, знает в лицо. Каждый день по кругу полицейские объезжают все населенные пункты в надежде, что люди передумают и уедут подальше от опасности.

Скриншот с видео ТСН

“Бывает день никто не хочет выезжать, а бывает день, что столь загруженный физически времени нет, дороги сами видите какие. Основная задача – это дети, но также вывозим и пенсионеров”, – говорит Юрий Назарко, и.о. начальника сектора эвакуационных мероприятий "Белые ангелы" Волновахского райотдела полиции.

“Не всегда родители понимают, что не нужно подвергать детей опасности. Скрываются, скрывают детей", — говорит Николай Янатьев, старший инспектор сектора эвакуационных мероприятий "Белые ангелы" Волновахского райотдела полиции.

После завершения объезда полицейские имеют короткую передышку. И коллеги эвакуационники вручают им награды от имени спасенных людей.

В этом прифронтовом районе Донбасса остается более 2 000 жителей. Более полутора сотен из них — дети.

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