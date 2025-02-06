Для военнослужащих ТЦК введут новые правила: что известно

Термины "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из жизни украинцев, поскольку они являются элементами российской ИПСО.

Для военнослужащих территориальных центров комплектования ( ТЦК ) планируется разработать обязательные правила по обращению с военнообязанными.

Об этом в интервью hromadske рассказал начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

По его словам, создать такие правила планируют уже в течение февраля 2025, чтобы избежать нарушения прав человека и не вызвать общественного возмущения.

"К сожалению, да, негатив иногда случается и со стороны ТЦК. Но это не остается незамеченным и не остается без наказания. Проводятся расследования, делаются соответствующие выводы. Но что делает враг? Он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает", — заявил Саранцев.

Он также отметил, что термины "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из употребления украинцев.

"Как бы это сейчас ни звучало, ведь "российская ИПСО" уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше потребление", — подытожил Саранцев.

Напомним, Россия организует взрывы возле ТЦК и СП в Украине, чтобы посеять панику и недоверие в обществе к силам обороны. Еще одна цель врага – чтобы люди боялись даже просто ходить в ТЦК из-за страха пострадать.

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