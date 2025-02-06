Зачем Россия устраивает взрывы возле ТЦК: эксперт все объяснил

Россия организует взрывы возле ТЦК и СП в Украине, чтобы посеять панику и недоверие в обществе к Силам обороны. Еще одна цель врага – чтобы люди боялись даже просто ходить в ТЦК из-за страха пострадать.

Такое мнение экс-советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко высказал в эфире "Киев24".

Мартыненко обратил внимание, что за год в Украине было зафиксировано уже девять взрывов у разных территориальных центрах комплектования. Для совершения этих преступлений россияне вербуют за деньги тех людей, у которых есть антиукраинские настроения.

"Этих людей вербуют российские спецслужбы. Такие люди есть. Мало того, такие люди еще будут и дальше. Вербуют по разным причинам – начиная от того, что им обещают какие-то довольно небольшие деньги. Идеологических или идейных, которые бы были настроены за идею подрывать пояса камикадзе, в принципе не было. Но, тем не менее, российские спецслужбы отрабатывают и тех, кто имеет антиукраинские настроения", – рассказал экс-советник главы МВД.

Он акцентировал, что правоохранители предотвращают совершение огромного количества подобных преступлений.

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Мартыненко также объяснил цель россиян.

"Первая цель – это посеять панику, раскол в обществе, недоверие к Силам обороны, и создать такой "фоновый шум" о том, что вот смотрите, как у нас наши граждане противятся мобилизации, обороне. Это одна из тех больших задач, которые ставит перед собой российская пропагандистская машина. С другой стороны, создается шум для того, чтобы люди, которые должны или могли бы идти в ТЦК и СП, имели такую ​​долю какого-то страха, чтобы туда не идти, потому что там может взорваться", – рассказал экс-чиновник.

Он подчеркнул, что самое главное – ввести в Украине закон о невозможности незаконных действий со стороны работников ТЦК, чтобы у врага не было возможности спекулировать на видео относительно "бусификации" и незаконного обогащения военкомов.

Напомним, накануне глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что за подрывами ТЦК и админзданий полиции стоит ФСБ России, а главная цель врага – дискредитация роли ТЦК и правоохранителей в обществе.

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