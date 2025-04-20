- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинца разыскивают спасатели в соседней стране: что произошло
Операцию по спасению гражданина Украины сопровождает экипаж пограничной полиции.
В воскресенье, 20 апреля, группа горных спасателей и пограничная полиция Румынии отправилась на поиски 40-летнего гражданина Украины, пересекшего границу через Мармаросские горы.
Об этом сообщает румынское издание Digi24 со ссылкой на директора общественной горноспасательной уездной службы Мармарош Дэна Бенга.
Украинец потерял ориентировку у горы Пип Иван Мармаросский на границе Украины и Румынии — в Раховском районе Закарпатья. Человек находится на высоте более 1700 метров, и, как сообщается, находится на горе несколько дней.
«Продолжается поисково-спасательная операция в горах Мармарош, в районе вершины Пип Иван, по поиску 40-летнего гражданина Украины, который находился в горах несколько дней. Украинец позвонил по телефону на 112 с просьбой о помощи и заявил, что не может сориентироваться, у него нет припасов и воды», — сообщил Дэн Бенга.
Украинцу посоветовали остаться на месте, откуда он звонил по телефону, чтобы не попасть в одну из чрезвычайно опасных зон и не поставить под угрозу свою жизнь.
Операцию по спасению гражданина Украины сопровождает экипаж пограничной полиции сектора Пуаниле-де-суб-Мунте на границе с Украиной.
Напомним, ранее на Закарпатье пограничники и спасатели обнаружили 34-летнего жителя Донбасса, который босиком около суток бродил по горам, пытаясь попасть в Румынию.