"Смогут прорывать ПВО и достигать Москвы и Санкт-Петербурга": эксперт о ракетах "Барс"

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

"Рои" из ракет "Барс" смогут прорывать ПВО России и достигать Москвы и Санкт-Петербурга. Таким оружием можно наносить удары по важным объектам промышленности.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Геннадий Хазан президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов".

Речь идет о новой ракете, которая является смесью дрона и ракеты. Ею можно совершать точные удары по важным объектам, в том числе по промышленности России.

Реклама

"Россиянам должно быть очень сложно — и будет очень сложно понимать, каким образом идет полет", — отметил Хазан.

Дело в том, что эти устройства не будут лететь по обычным алгоритмам крылатых ракет. Они могут изменять направление и траектории полета, что позволяет прорывать систему противовоздушной обороны РФ.

"Я желаю, чтобы в Москву и Санкт-Петербург прилетало каждое утро, каждый обед и каждый вечер, чтобы россияне в конце концов поняли: СВО пришла в их дома", — завершил Хазан.

Напомним, в Подмосковье раздался мощный взрыв, в небе — густой столб дыма. Инцидент произошел в Люберцах на пункте приема металлолома "Вторчермет".