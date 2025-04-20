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"Смогут прорывать ПВО и достигать Москвы и Санкт-Петербурга": эксперт о ракетах "Барс"
Эффективность этого оружия состоит в том, что они очень "умны".
"Рои" из ракет "Барс" смогут прорывать ПВО России и достигать Москвы и Санкт-Петербурга. Таким оружием можно наносить удары по важным объектам промышленности.
Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Геннадий Хазан президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов".
Речь идет о новой ракете, которая является смесью дрона и ракеты. Ею можно совершать точные удары по важным объектам, в том числе по промышленности России.
"Россиянам должно быть очень сложно — и будет очень сложно понимать, каким образом идет полет", — отметил Хазан.
Дело в том, что эти устройства не будут лететь по обычным алгоритмам крылатых ракет. Они могут изменять направление и траектории полета, что позволяет прорывать систему противовоздушной обороны РФ.
"Я желаю, чтобы в Москву и Санкт-Петербург прилетало каждое утро, каждый обед и каждый вечер, чтобы россияне в конце концов поняли: СВО пришла в их дома", — завершил Хазан.
Напомним, в Подмосковье раздался мощный взрыв, в небе — густой столб дыма. Инцидент произошел в Люберцах на пункте приема металлолома "Вторчермет".