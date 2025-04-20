"Зможуть проривати ППО і досягати Москви та Санкт-Петербурга": експерт про ракети "Барс"

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

“Рої" з ракет "Барс" зможуть проривати ППО Росії і досягати Москви та Санкт-Петербурга. Такою зброєю можна завдавати ударів по важливих об’єктах промисловості.

Про в етері КИЇВ24 розповів Геннадій Хазан президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків".

Йдеться про новітню ракету, яка є сумішшю дрона та ракети. Нею можна здійснювати точні удари по важливих об'єктах, зокрема по промисловості Росії.

Реклама

“Росіянам має бути дуже складно — і буде дуже складно розуміти, яким чином відбувається політ”, — зауважив Хазан.

Річ у тім, що ці пристрої не будуть летіти за звичайними алгоритмами крилатих ракет. Вони можуть змінювати напрямок і траєкторії польоту, а це дозволяє проривати систему протиповітряної оборони РФ.

“Я бажаю, щоб до Москви і Санкт-Петербурга прилітало щоранку, щообіду й щовечора, щоб росіяни врешті-решт зрозуміли: СВО прийшла до їхніх домівок”, — завершив Хазан.

Нагадаємо, у Підмосков'ї пролунав потужний вибух, у небі — густий стовп диму. Інцидент стався в Люберцях на пункті приймання металобрухту "Вторчермет".