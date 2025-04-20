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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Українця розшукують рятувальники у сусідній країні: що сталося

Операцію з порятунку громадянина України супроводжує екіпаж прикордонної поліції.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Піп Іван Мармароський

Піп Іван Мармароський / © Вікіпедія

У неділю, 20 квітня, група гірських рятувальників і прикордонна поліція Румунії вирушила на пошуки 40-річного громадянина України, який перетнув кордон через Мармароські гори.

Про це повідомляє румунське видання Digi24 з посиланням на директора громадської гірськорятувальної служби повіту Мармарош Дена Бенга.

Українець втратив орієнтування біля гори Піп Іван Мармароський, що на кордоні України та Румунії — у Рахівському районі Закарпаття. Чоловік перебуває на висоті понад 1700 метрів, і, як повідомляється, перебуває на горі кілька днів.

«Триває пошуково-рятувальна операція у горах Мармарош, в районі вершини Піп Іван, з пошуку 40-річного громадянина України, який перебував у горах протягом кількох днів. Українець зателефонував на 112 із проханням про допомогу та заявив, що не може зорієнтуватися, у нього немає припасів та води», — повідомив Ден Бенга.

Українцеві порадили залишитися на місці, звідки він телефонував, щоб не потрапити в одну з надзвичайно небезпечних зон і не поставити під загрозу своє життя.

Операцію з порятунку громадянина України супроводжує екіпаж прикордонної поліції сектору Пуаніле-де-суб-Мунте, що на кордоні з Україною.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники та рятувальники виявили 34-річного жителя Донеччини, який босоніж близько доби блукав горами, намагаючись потрапити до Румунії.

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