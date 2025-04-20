"Великоднє перемир'я" Путіна: пропагандистський хід чи справжня поступка

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "великоднє перемир'я", але експерт попереджає: це лише тактичний маневр.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко у коментарі для FREEДOM пояснив справжні мотиви Кремля та наслідки цього кроку.

Чому Путін пішов на "перемир'я"?

На думку Романенка, Путін намагається створити ілюзію миротворця перед міжнародною спільнотою, зокрема перед США. Це дозволяє Кремлю зняти з себе відповідальність за ескалацію конфлікту, водночас перекладаючи провину на Україну.

Реклама

Такий крок також є реакцією на зростаючий тиск з боку західних країн, які вимагають прогресу у мирних переговорах.

Що чекати на фронті?

Попри офіційне оголошення "перемир'я", на фронті продовжуються обстріли та бойові дії. Романенко допускає, що в найближчі дні може спостерігатися певне зниження інтенсивності атак, проте це буде лише тимчасовим явищем.

Головна небезпека полягає в тому, що російська пропаганда використає цей період для створення образу Путіна як "прихильника миру", що може вплинути на позицію західних партнерів.

Позиція США та майбутнє переговорів

Окремо експерт звернув увагу на нещодавню заяву американських представників про можливий вихід із переговорного процесу у разі відсутності прогресу.

Це може бути спробою тиску як на Москву, так і на Київ. У такій ситуації Україні важливо зберігати чітку позицію та не піддаватися ілюзіям щодо справжніх намірів російського керівництва.

Раніше про причини “Великоднього перемир’я” пояснив військовий аналітик Sky News Шон Белл.