Теракт у Тель-Авіві: двоє невідомих влаштували бійню у трамваї

Поліція повідомила про шістьох загиблих від рук терористів.

У Тель-Авіві двоє невідомих чоловіків напали на пасажирів трамвая з ножем і гвинтівкою. Внаслідок теракту шестеро людей загинули, ще дев'ять дістали поранення.

Про це пише Times Of Israel.

Усіх дев'ятьох поранених госпіталізовано. За словами медиків, четверо з них перебувають у тяжкому стані.

"Один з терористів був озброєний штурмовою гвинтівкою, інший – ножем. Вони розстріляли та завдали ножових поранень мирним жителям на трамваї в Тель-Авіві, а потім продовжили рух пішки, нападаючи на людей на вулиці", – повідомило видання подробиці інциденту.

Терористів, які влаштували бійню в Тель-Авіві, зафіксувала камера відеоспостереження / Фото: скриншот з відео

Ізраїльський сайт новин MigNews повідомив, що двоє чоловіків, які вчинили теракт у Тель-Авіві, є жителями Хеврона, міста в південній частині Західного берега річки Йордан, розташованого за 30 км на південь від Єрусалима.

За даними поліції, обох терористів було застрелено співробітником муніципальної служби безпеки та озброєним громадянином, який опинився на місці трагедії.

Нагадаємо, в серпні в Тель-Авіві підірвалася вантажівка з вибухівкою, внаслідок чого загинув її водій. За оцінками поліції, це міг бути теракт.

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