На концерті Тейлор Свіфт готували масовий теракт: затримано підозрюваних

У Відні затримали 18-річного громадянина Іраку у зв’язку з розслідуванням підготовки теракту на концерті американської співачки та ЛГБТ-активістки Тейлор Свіфт. Раніше було затримано ще трьох осіб, серед яких — головний підозрюваний, 19-річний австрієць із північномакедонським корінням.

Про це повідомив у п’ятницю, 9 серпня, міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, передає Reuters.

За словами міністра, підозрюваний іракець присягнув на вірність джихадистському угрупованню “Ісламська держава” (ІД) 6 серпня, але залишається незрозумілим, чи мав він безпосередній зв'язок із запланованою атакою.

Головний підозрюваний, який також присягнув на вірність ІД, планував смертельний напад серед приблизно 20 000 шанувальників Тейлор Свіфт, які мали зібратися на віденському стадіоні Ернста Гаппеля. Для гарантування безпеки довелося скасувати всі три концерти.

За підозрою у підготовці теракту затримані ще двоє австрійських юнаків віком 17 і 15 років. Старший із юнаків отримав роботу в компанії, яка надавала послуги на стадіоні, він уже був відомий владі через свої радикальні погляди.

Австрійська влада отримала інформацію про загрозу теракту на концерті Свіфт від американської розвідки. Її було виявлено завдяки моніторингу додатків обміну миттєвими повідомленнями, які підозрювані використовували для спілкування.

"Співпраця з іноземними партнерами та службами є важливою та взаємною. Це дозволило запобігти трагедії у Відні", - заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ізраїлю у листі до колеги з Франції Стефана Сежурне повідомив, що під час проведення Олімпіади існує загроза теракту.

Чеченець планував теракт на Олімпіаді! Французька поліція затримала 18-річного ІДІЛівця

Читайте також: