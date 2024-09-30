Баєр – Мілан: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 1 жовтня, німецький "Баєр" прийматиме італійський "Мілан" у матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "БайАрені" в Леверкузені. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У першому турі найпрестижнішого євротурніру "Баєр" розгромив нідерландський "Феєнорд" (4:0), а "Мілан" поступився англійському "Ліверпулю" (1:3).

Де дивитися матч Баєр – Мілан

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Прогнози букмекерів на матч Баєр – Мілан

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери називають чемпіона Німеччини. На перемогу підопічних Хабі Алонсо приймаються ставки з коефіцієнтом 1,74. Нічия – 4,20. Виграш "россонері" – 4,65.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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