Арсенал – ПСЖ: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 1 жовтня, лондонський "Арсенал" прийматиме французький ПСЖ у матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У першому турі найпрестижнішого євротурніру "Арсенал" розділив очки з італійською "Аталантою" (0:0), а ПСЖ переміг іспанську "Жирону" (1:0).

Де дивитися матч Арсенал – ПСЖ

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Прогнози букмекерів на матч Арсенал – ПСЖ

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають представника АПЛ. На перемогу "канонірів" можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Нічия – 3,90. Виграш парижан – 4,85.

Зазначимо, що український захисник "гармашів" Олександр Зінченко продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза, тому не зможе зіграти в поєдинку проти ПСЖ.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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