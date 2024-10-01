Україна найближається до "найтемнішої години" – Financial Times про проблеми на фронті

Одне із джерел напруги у суспільстві – думка, що мобілізація є соціально несправедливою.

Українське суспільство виснажене довготривалою війною, тоді як російські окупанти продовжують просуватися на сході.

Яке майбутнє чекає на нашу державу та чим закінчиться війна з РФ, пише The Financial Times.

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Журналісти видання розповідають, що на командному пункті поблизу Покровська солдати Окремої президентської бригади нарікають на нерішучість Вашингтона з приводу того, чи може Київ використовувати західні ракети для ураження цілей на території Росії.

"Якщо тільки ми могли воювати обидвома руками, а не з однією, пов'язаною за спиною, тоді в українських військ був би шанс", – нарікає оператор ударного безпілотника.

Оточений відеомоніторами із зображенням ворога, що наступає, командир батальйону каже, що його цілі почали змінюватися.

"Зараз я більше думаю про те, як врятувати своїх людей", – каже Михайло Темпер. "Важко уявити, що нам вдасться відкинути ворога до кордонів 1991 року".

Навіть солдати на фронті, які раніше були категоричні щодо поступок ворогові, тепер говорять про бажання провести переговори з Росією.

Ще один командир на східному фронті, Юрій, каже, що його лякає перспектива "вічної війни".

"Я тепер за переговори", – додає він, турбуючись, що його син теж солдат може провести більшу частину життя на фронті, а онук якось успадкує війну.

"Україна рухається до того, що може стати найтемнішим моментом конфлікту. Вона зазнає поразки на полі бою на сході країни, а російські війська невпинно просуваються вперед – хоча і з величезними втратами в людях і техніці", – пише The Financial Times.

На думку видання, проблеми змобілізацією викликають справжню соціальну напруженість.

"Суспільство виснажене", – каже голова комітету із закордонних справ українського парламенту Олександр Мережко.

Раніше у Financial Times писали, що Байден може схвалити просування України до НАТО в обмін на відмову від територій.

У МЗС спростувало заяви Financial Times про територіальні компроміси в обмін на мир.

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