Один из источников напряжения в обществе – мнение, что мобилизация социально несправедлива.

Украинское общество истощено долгой войной, в то время как российские оккупанты продолжают продвигаться на востоке.

Какое будущее ожидает нашего государства и чем закончится война с РФ, пишет The Financial Times.

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Журналисты издания рассказывают, что на командном пункте вблизи Покровска солдаты Отдельной президентской бригады сетуют на нерешительность Вашингтона по поводу того, может Киев использовать западные ракеты для поражения целей на территории России.

"Если только мы могли воевать обеими руками, а не с одной, связанной за спиной, тогда у украинских войск был бы шанс", – сетует оператор ударного беспилотника.

Окруженный видеомониторами с изображением наступающего врага командир батальона говорит, что его цели начали меняться.

"Сейчас я больше думаю о том, как спасти своих людей", – говорит Михаил Темпер. "Трудно представить, что нам удастся отбросить врага на границы 1991 года".

Даже солдаты на фронте, ранее категоричные относительно уступок врагу, теперь говорят о желании провести переговоры с Россией.

Еще один командир на восточном фронте Юрий говорит, что его пугает перспектива "вечной войны".

"Я теперь за переговоры", — добавляет он, беспокоясь, что его сын тоже может провести большую часть жизни на фронте, а внук как-то тоже унаследует войну.

"Украина движется к тому, что может стать самым темным моментом конфликта. Она терпит поражение на поле боя на востоке страны, а российские войска неустанно продвигаются вперед – хотя и с огромными потерями в людях и технике", – пишет The Financial Times.

По мнению издания, проблемы с мобилизацией вызывают настоящую социальную напряженность.

"Общество истощено", – говорит глава комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко.

Ранее в Financial Times писали, что Байден может одобрить продвижение Украины в НАТО в обмен на отказ от территорий.

В МИД опроверг заявления Financial Times о территориальных компромиссах в обмен на мир.

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