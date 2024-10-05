В Одесі пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами у місті оголосили повітряну тривогу.
В Одесі в ніч проти 5 жовтня пролунали вибухи.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
Вибух у місті пролунав близько 01:30 ночі, через кілька хвилин пролунав повторний вибух.
Перед вибухами в Одесі оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російські загарбники в ніч проти 5 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія отримала нові можливості для виготовлення безпілотників Shahed.
Читайте також:
- Атака "Шахедів" на Кіровоградщину: в ОВА повідомили про наслідки
- В Одесі пролунав вибух — Труханов
- У Києві уламки безпілотника впали на житловий будинок: зайнялася пожежа