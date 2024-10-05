В Одесі пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами у місті оголосили повітряну тривогу.

В Одесі в ніч проти 5 жовтня пролунали вибухи.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

Вибух у місті пролунав близько 01:30 ночі, через кілька хвилин пролунав повторний вибух.

Перед вибухами в Одесі оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російські загарбники в ніч проти 5 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія отримала нові можливості для виготовлення безпілотників Shahed.

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