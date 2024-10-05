Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 5 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півночі та півдня.

Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород!

Суми — ударний БпЛА у напрямку міста!

Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Повітряних силах повідомили, скільки БпЛА збито під час останньої атаки загарбників.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія отримала нові можливості для виготовлення безпілотників Shahed.

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