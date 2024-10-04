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Нічна атака "Шахедами": у Повітярних силах повідомили, скільки БпЛА збито

Нічна атака "Шахедами": у Повітярних силах повідомили, скільки БпЛА збито

"Шахеди"

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури України.

Уночі 4 жовтня окупанти випустили з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ). та мис Чауда  (Крим) 19 ударних БпЛА типу Shahed. Силами ППО було знищено 9 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Як зазначається, 9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у: Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях.

"7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила)", - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 4 жовтня атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Людей закликали реагувати на тривогу.

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