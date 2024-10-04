Ночная атака "Шахедами": в Воздушных силах сообщили, сколько БПЛА сбито

Ночью 4 октября оккупанты выпустили из районов Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и мыс Чауда (Крым) 19 ударных БпЛА типа Shahed. Силами ПВО было уничтожено 9 дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Как отмечается, 9 ударных БпЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

"7 вражеских беспилотников локационно потеряно, предположительно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушении и пострадавших не поступала)", — отметили в сообщении.

Напомним, российские захватчики в ночь на 4 октября атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed. Людей призывали реагировать на тревогу.

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