Ночная атака "Шахедами": в Воздушных силах сообщили, сколько БПЛА сбито

Враг атаковал объекты критической инфраструктуры Украины.
Ночью 4 октября оккупанты выпустили из районов Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и мыс Чауда (Крым) 19 ударных БпЛА типа Shahed. Силами ПВО было уничтожено 9 дронов.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Как отмечается, 9 ударных БпЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.
"7 вражеских беспилотников локационно потеряно, предположительно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушении и пострадавших не поступала)", — отметили в сообщении.
Напомним, российские захватчики в ночь на 4 октября атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed. Людей призывали реагировать на тревогу.
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