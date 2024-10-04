В Новосибирске сожгли управление ФСБ: видео от ГУР

В разведке отметили, что подобных событий внутри государства-агрессора происходит все больше.

В российском Новосибирске 3 октября сожгли областное управление ФСБ.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины, которое также опубликовало видео поджога.

По данным разведки, 3 октября в Новосибирске сгорело областное управление ФСБ. В выбитое окно помещения забросили легковоспламеняющуюся смесь и подожгли.

"Похожих событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в кремле", — отметили в ГУР.

В Новосибирске сожгли управление ФСБ России

К слову, в ночь на 4 октября в Воронежской области России после атаки беспилотника загорелась местная нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт".

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