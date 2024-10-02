В Бердянске подорвали судью-предателя: детали от ГУР (фото, видео)

Судья был причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям.

В оккупированном Бердянске 2 октября взорвался автомобиль, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. Мужчина погиб.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

В разведке указали, что в Бердянске нашли мертвым судью-предателя Виталия Ломейко. Автомобиль, в котором находился мужчина, взорвался 2 октября возле шестого дома по ул. Красных партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта.

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В ГУР отметили, что Ломейко – судья Черниговского райсуда Запорожской области, который остался в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

"Судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям – напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни", – подчеркнул в военной разведке.

В Бердянске подорвали судью-предателя Виталия Ломейко/Фото: ГУР Минобороны Украины

В Бердянске подорвали авто с судьей-предателем

К слову, накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Подмосковье нашли застреленным "экс-министра" топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР" Константина Завизенова. Он получил пулю в голову.

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