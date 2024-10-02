С какого возраста человек считается старым: и это совсем не 60 или 65 лет

Понятие "пожилой человек" вызывает много вопросов, потому что речь идет не только о возрасте и биологическом старении.

Есть много критериев, влияющих на определение "старый человек". Рассказываем, что скрывает в себе понятие преклонных лет, когда именно человек считается пожилым.

Чем биологическое старение отличается от хронологического

Наиболее очевидным способом определения старости считается хронологический возраст. В большинстве мировых культур пожилыми людьми считаются все, кому за 60. Это именно тот возраст, когда государства начинают назначать людям пенсии и начислять различные социальные льготы.

Однако, хронологическое старение может отличаться от биологического и достаточно существенного. К примеру, одни люди в 60 лет могут иметь отличное здоровье, вести активный образ жизни, работать или управлять собственным бизнесом. В то время как у других людей в этом возрасте может быть куча болезней и полное отсутствие желания вести социально активный образ жизни.

Медицинский подход к определению старения

Для медицины старение – это естественный процесс, начинающийся далеко не в 60 лет. Ведь старение организма начинается с замедления всех процессов в его системах. В частности, понижение способности клеток к регенерации, замедление работы органов, понижение иммунитета. Поэтому согласно медицинской точке зрения процессы старения начинаются уже после 30 лет.

С возрастом у человека возникают различные заболевания – диабет, сердечно-сосудистые, деменция и т.д. Именно поэтому в медицинской практике пожилыми людьми считают тех, у кого происходят возрастные изменения и обостряются болезни, что влияет на их качество жизни.

Пенсионный возраст как маркер старости для общества

Ключевым признаком старости общество считает возраст ухода человека на пенсию. В подавляющем большинстве стран таким возрастом считается 60-65 лет. Поэтому 60 лет можно считать официальным признанием старости, ведь большинство людей после ухода на пенсию прекращает свою активную трудовую и общественную деятельность.

Однако есть люди, которые могут выходить на пенсию в 45 лет или продолжают работать и вести активный образ жизни после 65. Поэтому пенсионный возраст нельзя считать точным показателем пожилого возраста.

С какого возраста человек считается пожилым

Ответ на этот вопрос будет зависеть от многих факторов – социальных, биологических, культурных и психологических. Хотя традиционно считается, что 60-65 лет – это возраст начала старости. Однако уровень жизни повышается, медицина становится более прогрессивной, поэтому увеличивается продолжительность жизни людей. Это причина того, что границы пожилого возраста становятся условными и менее актуальными.

Старость – это не понятие возраста, это следующий этап жизни человека, который каждый проживает по-своему. Активный образ жизни, забота о своем здоровье, положительное отношение к окружающей среде помогают людям оставаться молодыми, даже когда хронологический возраст переваливает за отметку 65 лет.

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